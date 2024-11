Il presidente Oliverio e il presidente dell’Anas hanno inaugurato, questa mattina, il sesto macrolotto della nuova Salerno-Reggio Calabria. La cerimonia di inaugurazione è stata dedicata all’operai morto durante i lavori

Villa San Giovanni - È stato inaugurato oggi, alla presenza del presidente dell’Anas, Pietro Ciucci e del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, l’ultimo tratto del sesto macrolotto della nuova autostrada Salerno-Reggio Calabria. La cerimonia di inaugurazione è stata dedicata a Serafini Sciarrone, l’operaio morto durante i lavori di scavo della galleria Paci. Il nuovo tratto si compone di sei viadotti, sei gallerie naturali ed una galleria naturale per un totale di quattro chilometri che completano il tratto verso sud, già inaugurato nei mesi scorsi tra Scilla e Villa San Giovanni. L’intero 6° macrolotto ha richiesto un investimento complessivo di oltre 632 milioni di euro mentre il tratto inaugurato oggi ha richiesto un investimento di poco più di 205 milioni di euro.



“L’impegno che ci eravamo assunti – ha sottolineato il presidente dell’Anas, Pietro Ciucci – di completare il 6° macrolotto entro l’anno è stato mantenuto. La realizzazione di questo tratto della A3 ha costituito una vera e propria sfida ingegneristica ed ha richiesto un profondo impegno degli uomini e della tecnologia, non solo perché si è realizzata una infrastruttura nuova, più moderna e sicura, che ha eliminato i vizi plano-altimetrici del vecchio tracciato, ma soprattutto perché con le nuove opere si sono dovute superare le significative asperità morfologiche del territorio attraversato”.



In contemporanea con l’inaugurazione dell’ultimo tratto del 6° macrolotto, è stata oggi aperta al traffico sulla A3 anche l’intera carreggiata nord sul lotto della Galleria Fossino, prima di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, completando il tratto già aperto a luglio, per complessivi 5,4 km. Sulla nuova carreggiata nord, sarà istituito provvisoriamente il doppio senso di circolazione, per consentire il completamento dei lavori sulla carreggiata sud. Il costo complessivo del lotto ammonta a circa 70 milioni di euro per lavori, di cui circa 30 milioni relativi alla nuova carreggiata nord, oggetto dell’apertura al traffico di oggi.Tra fine anno e i primi giorni del 2015, infine, sarà aperto al traffico un tratto di 4 km in carreggiata nord, tra lo svincolo di Lauria Nord e il km 143 (spalla lato Reggio Calabria del viadotto Caffaro), comprendente la nuova galleria “Serra Rotonda”, il tunnel più lungo dell’intera autostrada A3.



“L'apertura di questo macrolotto consente finalmente tra Gioia Tauro e Reggio Calabria una mobilità più sicura e più veloce” ha detto Mario Oliverio, sottolineando la “necessità di chiudere la lunga telenovela della Salerno-Reggio Calabria, mettere un punto e andare a capo. Accelerare il completamento dei tratti non ancora ammodernati quelli già appaltati, e quelli che necessitano della copertura finanziaria. Per questo abbiamo chiesto al Governo di dare priorità nei prossimi programmi”.