Dal 24 al 26 marzo, presso l'hotel Marechiaro di Gizzeria Lido, si terrà la seconda edizione degli Stati generali del Mediterraneo organizzati dall’Ufficio del Commissario straordinario di Governo della Zes Calabria, Giosy Romano, in collaborazione con la Regione Calabria, Unindustria Calabria e la Confederazione italiana per lo sviluppo economico (Cise).

I lavori saranno aperti dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e muoveranno dallo stato di attuazione della Zes Calabria con la sezione “Zes Calabria al centro del Mediterraneo” con gli interventi di saluto dei ministri e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Il sabato ci sarà in mattinata un confronto tra i rappresentanti delle zone franche e delle Zes con i rappresentanti istituzionali dei Paesi ospiti e con la partecipazione del ministro Matteo Salvini. La sessione pomeridiana vedrà la partecipazione del vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e del mondo imprenditoriale italiano ed estero e del sistema bancario. Con la partecipazione altresì del Sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi. La conclusione dei lavori sarà invece domenica con la partecipazione dell’On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato.

Durante la tre giorni in cui sono state organizzate sessioni di lavoro tra esponenti istituzionali italiani e dei paesi ospiti (Egitto, Tunisia, Libia), imprenditori italiani ed esteri, rappresentanti del sistema bancario.

«L’obiettivo è creare un ponte di dialogo - si legge in una nota -, in un momento cruciale ma strategico per l’area del Mediterraneo, tra decisorie pubblici e mondo delle imprese per facilitare i rapporti imprenditoriali in corso e incentivarne di nuovi. In questo contesto la regione Calabria, per la sua posizione, gioca un ruolo fondamentale. Nell’ambito delle facilitazioni previste per le Zone franche e per la Zes, saranno attivati percorsi di intervento e valorizzazione del sistema delle imprese delle due sponde del bacino dell’area Sud con appositi protocolli, con un focus sulle risorse destinate al sostegno industriale, alle infrastrutture, al rapporto finanza/impresa, alle opportunità dell’intermodalità logistica, per accrescere il valore di un Mediterraneo allargato».

Programma

Venerdì 24 Marzo 2023



Ore 10.00 Sala Vapice. Punto stampa, con il presidente della Regione Calaria, Roberto Occhiuto, e il commissario della Zes Calabria, Giosy Romano.

Ore 10.30 – 13.30 Sala Paema “La ZES Calabria al centro del Mediterraneo”.

Sabato 25 Marzo 2023



Ore 10.30 – 10.30 Sala Paema “Il Mediterraneo tra ZES e Zone franche”

Ore 15.00 – 18.30 “Tavola rotonda “Fare impresa nel Mediterraneo”

Domenica 26 Marzo 2023

Ore 10.30 – 13.30 Sala Paema “Risultati e prospettive” Apertura dei lavori. Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria. Indirizzi di saluto Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Relatori

Ramadan Aboujanah – Vicepresidente del Consiglio e Ministro della Sanità (Libia)

Reham Mohamed Fahmy Abdelgawwad - Presidente del Consiglio delle donne d’affari egiziane (Egitto)

Hanan Alshawqui – Viceministro turismo (Libia)

Carlo Amenta – Commissario straordinario di governo ZES Sicilia Occidentale

Ibrahim Ashmawy – Viceministro per le forniture e il commercio (Egitto)

Nagui Nabil Bichara – Console egiziano

Mohamed Badi Klibi – CEO Bizerta Free Zone (Tunisia)

Nejia Ben Hellal– Presidente Associazione UNFT (Tunisia)

Luca Bianchi – Direttore Generale SVIMEZ

Pippo Callipo – Proprietario Callipo Group

Waleid Gamal El Dien – Charmain General Authority Economic Zone Suez Canal (Egitto)

Corrado Falco – International Marketing e Strategic Campaigns Leonardo S.p.A.

Aldo Ferrara – Presidente Unindustria Calabria

Wanda Ferro– Sottosegretario di Stato all’Interno

Nuri Ali Mohamed Gatati – Viceministro dell’Economia e Commercio (Libia)

Vito Grassi – Vice Presidente Confindustria

Emad Khalil – Membro del Parlamento (Egitto)

Alessandro Lenoci – Direttore Commerciale Imprese Intesa Sanpaolo

Othman Mabroukah Toughi – Ministro della Cultura (Libia)

Francesca Marino – Plant Director - Baker Hughes

Laura Mazza – Segretario Generale del Parlamento del Mediterraneo

Francesco Napoli – Presidente Confapi Calabria

Eriny Ramzy Naim Tadros – Docente di Economia Università Helwan (Egitto)

Ferdinando Natali – Responsabile SUD Unicredit

Balusaal Nuordine – Rappresentante porti algerini (Algeria)

Giovanni Piccolo - Dirigente Autorità Portuale del mari Tirreno Meridionale e Ionio

Enrico Ricci – Prefetto di Catanzaro

Claudio Ricci – AD CIS – Interporto Campano

Giosy Romano – Commissario straordinario di governo ZES Calabria

Pasquale Scaramuzzino – Presidente Harmonic Innovation Hub srl

Nermin Sharif – Responsabile Porti Bengasi e Tripoli (Libia)

Mohamed Salah– Ministro governo locale con delega allo sviluppo (Libia)

Matteo Salvini– Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ashraf Sobhy – Ministro dello Sport (Egitto)

Ibrahim Taha– CEO Express Porto di Alessandria d’Egitto

Maria Tripodi - Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale

Rosario Varì – Assessore allo Sviluppo economico e promozione delle Attività produttive Regione CalabriFawzi Hmed Saad Wadi – Sottosegretario Ministro Economia (Libia)

Ahmed Abu Hissah – Ministro dell’Industria (Libia)

Saywan Barzani – Ambasciatore della Repubblica d’ Iraq in Italia

Elisabetta Gardini – Onorevole

Bassam Rady - Ambasciatore della Repubblica d’Egitto in Italia

Antonio Tajani – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale