Alfonso Samengo è stato confermato nell’incarico di vicedirettore di Rai Parlamento. Il cda Rai presieduto da Marcello Foa, alla presenza dell’Amministratore delegato Fabrizio Salini, nella seduta del 24 gennaio ha, infatti, esaminato il Piano industriale 2019-2021 e, con i direttori di Rai Parlamento e Rai Sport, i piani editoriali. Alla vice direzione di Rai Parlamento, è stato confermato il collega e nostro corregionale Alfonso Samengo. Una buona notizia per l’informazione. Una buona notizia per la Calabria. La nomina, conferma l’alto livello di professionalità e di prestigio raggiunto da Samengo.

Il professionista, è stato anche capo redattore della TGR Calabria e, in quel ruolo, si è sempre distinto per l’autorevolezza nella direzione, per la misura e la sobrietà con la quale ha garantito equilibrio nella delicata e complessa struttura giornalistica della sede Rai della Calabria. A Rai Calabria, Samengo, innanzitutto, seppe garantire l’autonomia della testata, una circostanza quasi inedita, in una regione come la Calabria, considerato che, per una serie di fattori, la politica, ha sempre esercitato condizionamenti importanti nella direzione della testata. Samengo nei mesi che ha diretto la redazione calabrese della Rai, invece, ha rappresentato una radicale discontinuità, con questo consolidato costume, ha attuato quasi una rivoluzione.

Il tutto, condotto però con misura da un lato e, una forte determinazione, dall’altro lato. Un comportamento che, alla fine, gli è valso il riconoscimento, oserei dire, bipartisan, per essere riuscito a costruire una veste nuova e a dare un taglio nettamente diverso, all’informazione Rai Calabrese. Un’informazione, a mio giudizio, nettamente migliore dall’informazione, alla quale tradizionalmente ci avevano abituati. La sua riconferma alla vice direzione di Rai Parlamento, dunque, sta a significare che, tale giudizio, e tali doti, oggi gli sono state ampiamente riconosciute a livello nazionale. Ad Alfonso, da parte mia, dalla redazione di lacnews24, dall’editore di tutto il nostro network, giungano i nostri auguri di buon lavoro e le nostre più convinte congratulazioni.

Pasquale Motta