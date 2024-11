Sarà inserita all’interno della manifestazione “In campo per il futuro – un anno dopo”

Il prossimo 4 maggio, in San Luca, con inizio alle ore 10.30, nell'aula magna dell'Istituto comprensivo "San Luca-Bovalino", si svolgerà la manifestazione denominata "In campo per il futuro - un anno dopo", un progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con la Prefettura di Reggio Calabria, il Consiglio superiore della Magistratura, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, il Coni, la Federazione Italiana Gioco-Calcio l'Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di San Luca e il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti. La giornata si concludera' alle ore 12, con la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale di San Luca allo scrittore Corrado Alvaro.