Manifestazione di protesta a San Marco Argentano contro lo spostamento del personale di analisi dal locale presidio ospedaliero a quello di Castrovillari, deciso dall'Azienda Sanitaria Provinciale, per ovviare alla carenza di unità lavorative. L'iniziativa è stata guidata dal sindaco Virginia Mariotti che ha preannunciato una nuova e più incisiva mobilitazione per domani, 22 maggio, davanti la sede Asp di Cosenza dove, appena qualche giorno fa, si erano invece ritrovati gli amministratori del comprensorio del Pollino, sempre per il medesimo problema. «La nostra protesta non cesserà - ha affermato il primo cittadino di San Marco Argentano - finché non avremo risposte concrete sul funzionamento di tutti i servizi previsti nell'atto aziendale, ma anche sui lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza del nosocomio».