Terminate le due giornate organizzate a San Vincenzo la Costa dedicate all'olio d'oliva. L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto promosso dal Comune per la promozione e valorizzazione dell'olio: eccellenza del territorio e alimento fondamentale per le sue valenze nutritive e gli innegabili effetti positivi sulla salute, ma anche un protagonista di primissimo piano dell'economia locale. «L'amministrazione comunale ha interesse verso questo argomento - ha commentato il primo cittadino Gregorio Iannotta - perché riteniamo che la produzione di olio d'oliva sul nostro territorio, tra l'altro Igp, è certamente una peculiarità sulla quale puntare per potenziare il nostro patrimonio agricolo e industriale».

«Con iniziative come questa, alla quale si aggiunge l'idea di San Vincenzo la Costa come borgo dell'olio e il premio oleario regionale che organizzeremo a gennaio prossimo, cerchiamo di trasferire valore alla filiera, favorendo un ruolo aggregativo fondamentale e stimolando gli olivicoltori, in particolare i giovani. Sono convinto che non bisogna pensare al turismo - prosegue Iannotta - come unica risorsa per la Calabria, perché le aziende agricole sono diventate negli anni parte integrante del tessuto sociale e produttivo del territorio grazie all'elevata qualità delle loro produzioni. Dunque, è importante non tralasciare le produzioni del territorio, in particolare l'olio extravergine di oliva. Amministrare bene e saper amministrare anche le risorse è, secondo me, la giusta indicazione per rilanciare i territori».

L'iniziativa ha avuto come scopo fare il punto sulle prospettive del settore, ma anche mettere a disposizione dei partecipanti una serie di workshop pratici per valutare la qualità del prodotto e il valore potenziale sui mercati. Quello dell'olio d'oliva rappresenta, infatti, uno dei comparti più significativi del settore agroalimentare, con un ricco indotto che coinvolge anche settori come quello meccanico e industriale, chimico e turistico. Particolarmente interessante il corso di assaggio di olio vergine ed extravergine d'oliva, al quale hanno partecipato una trentina di persone. Nel corso della manifestazione, inoltre, il Consorzio Igp Olio di Calabria ha consegnato al Comune la targa che connota il territorio di San Vincenzo la Costa come produttore di olio Igp (Indicazione Geografica Protetta).