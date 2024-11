Si è chiusa ieri la trattativa tra le parti iniziata il 31 luglio. Il direttore generale Di Furia: «Soddisfazione per quanto è stato fatto»

«Dopo aver dato avvio alla trattativa nel corso dell'incontro del 31 luglio scorso ed a conclusione della riunione svoltasi ieri, l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e tutti i sindacati hanno definito e sottoscritto l'ipotesi di Accordo per l'attribuzione delle progressioni economiche a favore del personale del comparto per il 2024». Lo riferisce una nota dell'Azienda sanitaria.

«Siamo molto soddisfatti - ha detto, in una dichiarazione, il direttore generale dell'Asp, Lucia Di Furia - per quanto è stato fatto, anche perché tutti gli attori coinvolti, Azienda, Rsu e sigle sindacali rappresentative, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil- Fpl, FialsI, Nursind e Nursing Up, sono stati unanimemente concordi anche nella definizione dei criteri e quindi del relativo regolamento attuativo».

«Nel ringraziare tutti i colleghi delle organizzazioni sindacali, continua quindi senza sosta, il lavoro di normalizzazione della nostra azienda, anche attraverso l'attivazione degli strumenti contrattuali atti a riconoscere e gratificare - conclude - i tanti professionisti del comparto che operano, all'interno delle nostre strutture, con competenza e spirito di sacrificio».