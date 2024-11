Graduatorie con centinaia di idonei mentre gli ospedali sono quasi al collasso per mancanza di personale. È questo uno dei paradossi portato in piazza questa mattina dal sindacato autonomo di base. Sotto la sede della Regione per chiedere lo scorrimento delle graduatorie in vigore nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

Si tratta in particolare delle graduatorie di Vibo Valentia, dell'ospedale Annunziata di Cosenza con centinaia di operatori socio-sanitari idonei è pronti per essere assunti. Il sindacato Si Cobas ha chiesto un incontro al commissario adacta, Guido Longo, per conoscere i fabbisogni di personale dichiarati dalle aziende. In piazza anche il sindacato USB per sollecitare la predisposizione di un bando per l'impiego dei tirocinanti ministeriali e la proroga del personale impiegato negli enti locali. Alcuni hanno da tempo completato il tirocinio formativo e si trova privo di reddito.