Sposato (presidente del coordinamento regionale Ipasvi): ‘Accolte tutte le richieste: una vittoria dell'intera categoria’

Esultano gli infermieri in tutta la regione: in mattinata hanno incontrato ufficialmente il Commissario ad acta Scura, ricevendo notizie positive sulle richieste e le proposte che un intero comparto pretende da tempo. Una svolta, viene definita. Il concorso innanzitutto, più volte annunciato, che prenderà il via già tra la fine dell'anno e i primi giorni del 2016, probabilmente nel prossimo mese di Ottobre, sarà varato il bando. Nel frattempo, le Aziende sanitarie potranno attingere figure professionali da graduatorie a tempo determinato per rimpinguare la carenza organizzativa e strutturale dei nosocomi cittadini. Altra notizia: le graduatorie. Saranno smaltite ovviamente quelle del Pugliese-Ciaccio ed anche quelle di Crotone e Vibo. Contestualmente ha annunciato Scura ai rappresentanti degli infermieri si provvederà ad assunzioni, a tempo indeterminato, per Reggio e Cosenza dalla mobilità extraregionale. Prevista, ancora, la sostituzione del personale in pensione ed il passaggio interno di molti ausiliari che, in questi anni, hanno svolto il corso di riqualificazione, ricollocandoli ­- ha ribadito Scura, su richiesta dell'Ipasvi - come Oss. Scelte importanti, insomma. Tanto da far sbilanciare il presidente del coordinamento regionale Ipasvi,­ Fausto Sposato, l'interlocutore diretto, insieme ad una delegazione, con il Commissario." Una vittoria su tutta la linea e di tutto il gruppo", ha enfatizzato. " Tutte le richieste, le nostre prese di posizione, gli auspici e le legittime aspirazioni sono state accolte durante l'incontro oggettivamente franco, propositivo e volto a trovare soluzioni. Una vittoria dell'intera categoria degli infermieri. Entro fine anno una svolta può finalmente arrivare". Il Commissario ha anche deciso di appoggiare, ufficialmente,la legge 251/2000 che riguarda l'autono­mia delle professioni sanitarie. Ed ha preso formale impegno, con il coordinamen­to regionale Ipasvi, per partecipare al ­prossimo importante evento della categor­ia fissato per il 25 Settembre al quale ­prenderà parte finanche la presidente na­zionale Ipasvi,Barbara Mangiacavalli. L’incontro e la svolta sono arrivate grazie anche all'impegno ed "alla mediazione" dell'onorevole Stefania Covello, della segreteria nazionale del Pd, che da tempo segue le vicende delle professioni san­itarie calabresi, in particolare quelle ­infermieristiche. Ultime due promesse: Scura ha voluto esprimerle agli infermieri,affinchè vi sia una loro presenza, finora inesistente, nella Commissione Formazione Ecm presso l'ente regionale ed alm­eno una rappresentanza presso il Diparti­mento Salute. " Ha riconosciuto all'intera categoria quel ruolo importante e fondamentale che da sempre è poco riconosci­uto agli infermieri. Il Commissario ha riconosciuto alla categoria un ruolo fond­amentale che da sempre, in Calabria, è invisibile ma di grande sostanza. Il coordinamento regionale ha trovato finalment­e un interlocutore attento alle problema­tiche della categoria e degli utenti. così uniti e compatti si raggiungono obiettivi comuni e risultati che portano la categoria che occupa il ruolo che merita nel panorama sanitario calabrese".