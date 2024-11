È stato pubblicato il decreto che supera il provvedimento 50 fortemente osteggiato dal dipartimento regionale Tutela della Salute

Via libera alle assunzioni in sanità. Questa mattina la struttura commissariale retta da Massimo Scura ha emanato il decreto 131 che superando i precedenti provvedimenti - in particolare il numero 50 divenuto oggetto di fuoco incrociato con il dipartimento regionale Tutela della salute - autorizza le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi a procedere alle assunzioni.

!banner!

Sono complessivamente 795 le figure per la quale la struttura commissariale ha dato il via libera: 80 medici del comparto Emergenza Urgenza, 88 medici riferiti ad altre specialità sanitarie, 265 infermieri pediatrici, 351 Operatori Sociosanitari e 11 ostetriche. Resta invece ferma una quota da assegnare e che sarà ancora oggetto di contrattazione con le aziende regionali. Si tratta di 380 figure ancora da autorizzare: 47 medici del comparto Emergenza Urgenza, 50 medici riferiti ad altre specialità sanitarie, 227 Operatori Sociosanitari e 56 ostetriche. Di seguito il dettaglio azienda per azienda.

Luana Costa