Investiti 2,4 milioni di euro per migliorare il tessuto urbano e l’illuminazione pubblica. Il Sindaco Giordano: «Un’opportunità per valorizzare il borgo e rilanciare il turismo»

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione urbana a Santa Severina, nell’ambito del progetto finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Svelare Bellezza”. Un investimento di 2,4 milioni di euro destinato a migliorare il tessuto urbano lungo il percorso che collega l’ingresso della SS107 bis a Piazza Campo.

Il progetto prevede anche un intervento di efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica dell’intero territorio comunale, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento luminoso e il consumo di energia elettrica.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano del CIS Calabria - “Svelare Bellezza”, un programma del valore complessivo di 227 milioni di euro per la realizzazione di 110 opere in tutta la regione, promosso dall’allora Sottosegretario di Stato con delega al Sud e alla Coesione Territoriale nel Governo Draghi, l’On. Dalila Nesci.

Oggi il Sindaco Salvatore Giordano, insieme al Vicesindaco Pietro Vigna, ha accolto l’On. Nesci, giunta a Santa Severina per inaugurare ufficialmente i lavori e presentare il progetto alla cittadinanza e alla stampa. Presenti all’evento anche il direttore dei lavori Lino Costantino, il Responsabile Unico del Procedimento Renzo Antonio Domenico, Francesco Gioffrè della ditta appaltatrice Eurowork Srl e Antonio Clarà della ditta subappaltatrice.

Dichiarazione di Dalila Nesci: «Con questi interventi di riqualificazione urbana, Santa Severina si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, valorizzando il proprio patrimonio con una concreta azione di buona politica e collaborazione istituzionale. Il Sindaco Giordano e la sua amministrazione hanno saputo sfruttare al meglio le risorse ottenute con il CIS ‘Svelare Bellezza’, avviando i lavori in tempi rapidi. Ricordo agli altri amministratori locali del crotonese e della Calabria che hanno ricevuto questi finanziamenti l’importanza di appaltare e avviare i cantieri entro il 2025, per evitare il rischio di perdere i fondi disponibili».

Dichiarazione del Sindaco Salvatore Giordano: «Un’importante occasione messa in campo dall’On. Nesci e colta dalla nostra amministrazione, frutto di una sinergia importante tra governo e comune che dà la possibilità di rendere ancora più attraente il nostro borgo. Grazie a questo progetto, il nostro comune avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di rinnovamento che non solo migliorerà l’appeal turistico, ma contribuirà anche alla preservazione delle tradizioni culturali che da secoli rappresentano la nostra identità. Il progetto ‘Svelare Bellezza’ si configura dunque come un’opportunità concreta per rilanciare il turismo nel nostro borgo, ma anche per offrire ai residenti uno spazio più vivibile e accogliente».

Dopo la cerimonia di inaugurazione, si è tenuta una conferenza presso il Castello di Santa Severina, durante la quale l’On. Nesci ha illustrato gli altri progetti finanziati dal CIS nella provincia di Crotone, per i quali ha recentemente ricevuto aggiornamenti diretti dai rispettivi sindaci.