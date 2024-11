Nuovi treni per la metropolitana di Milano che ha aggiudicato a Hitachi Rail una gara - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - per la fornitura di 46 convogli per un valore totale dell'investimento di 368 milioni di euro.

I nuovi mezzi saranno realizzati negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italia di Napoli e Reggio Calabria. Già in passato dalla sede reggina erano stati prodotti treni per la metro di Milano.

I nuovi mezzi vanno sulle linee M1, M2 e M3: i primi 21 entreranno in servizio sulla M1 nel 2024 con la firma di un primo contratto applicativo per un valore di 168 milioni di euro. Le prime consegne sono previste a partire dalla primavera 2024.

Ogni treno ha sei carrozze in alluminio, una lunghezza di 106, 5 metri e può raggiungere una velocità di 90 km/h. La progettazione è volta a ridurre l'impatto ambientale. I nuovi treni hanno totale accessibilità ai vagoni, videosorveglianza con visualizzazione delle immagini dalla sala operativa, marcia silenziosa per il massimo comfort, pareti resistenti agli atti vandalici.