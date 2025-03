VIDEO | L’organizzazione dell’evento è affidata al Consorzio EcoTur, con il supporto del Gal Riviera dei Cedri, della Regione Calabria, dell’Unione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presente il direttore di LaC News 24 Franco Laratta per mediare il convegno “Oro nero per il corpo”

Gianluca Gallo, assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, ha inaugurato domenica mattina l’Expo Tirreno al Santa Caterina Village di Scalea con un simbolico taglio del nastro. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, durerà tre giorni, fino a martedì 25 marzo. L’organizzazione è affidata al Consorzio EcoTur, che ha realizzato la manifestazione con il supporto del Gal Riviera dei Cedri, della Regione Calabria, dell’Unione Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Partner ufficiale dell’evento è Logicom Agency.

Turismo, economia ed eventi

L’Expo Tirreno, salone della ristorazione e del turismo, è incentrato sul mondo Ho.Re.Ca . (tutto ciò che ruota attorno all’industria alberghiera, bar e ristoranti).

Il programma è ricco di appuntamenti. Ad aprire la kermesse, domenica mattina, è stata la “Coppa delle Nevi”, manifestazione per appassionati di automobilismo e turismo su quattro ruote, giunta alla sua ventiduesima edizione. L’evento è stato organizzato da Asa Castrovillari in collaborazione con il Consorzio Ecotur e la scuderia Spac di Castrovillari. Le auto hanno attraversato i comuni di Diamante, Grisolia, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, Mormanno, Papasidero, Santa Domenica Talao e Scalea.

Oro nero per il corpo

Successivamente, subito dopo il taglio del nastro, il direttore di LaC News24, Franco Laratta, ha aperto i lavori di un convegno intitolato “Oro nero per il corpo”, incentrato sui benefici del caffè sulla pelle. L’evento si è svolto nel padiglione di Moka Italia, azienda di produzione di caffè che ha sede a Scalea ed esporta i propri prodotti in ventotto Paesi del mondo, come raccontato da uno dei soci fondatori, Vincenzo Rossi. Al dibattito hanno partecipato anche l’assessore Gianluca Gallo, il dermatologo Nello Messineo e Alessandro Roveda, direttore commerciale dell’azienda “Sandemetrio opificio erboristico”.

Il progetto “Riviera dei cedri - Porta della Calabria”

Alla manifestazione è presente anche lo stand dedicato al progetto “Riviera dei Cedri - Porta della Calabria”, l’iniziativa che vede coinvolti operatori turistici nella creazione di proposte di viaggio e servizi mirati allo sviluppo del turismo sostenibile, esperienziale e rurale in Calabria.

Nell’area ribattezzata “Arena Birra Cala”, invece, oltre ad affrontare il tema della promozione del territorio, si approfondisce una possibile strategia di storytelling dei borghi montani, con la travel blogger Alessia Cipolla, e la campagna di co-marketing “Riviera dei Cedri in Treno”, realizzata dalla rete dei partner con Trenitalia.

Trova lavoro

Infine, martedì 25 marzo 2025, prenderà vita il progetto “Trova Lavoro”, che consiste in una giornata di incontro tra domanda e offerta di lavoro e prevede colloqui con le aziende, con la possibilità, rivolta in particolare agli studenti delle scuole professionali del territorio, di accedere a tirocini aziendali.