Hanno iniziato uno sciopero da ieri sera alle 23 gli operai della Ergosud, azienda che si occupa di energia, situata nel comune di Scandale, nel crotonese. I 33 operai, insieme alle sigle sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 24 ore di sciopero con un picchetto davanti la sede aziendale.

Chiedono di colmare il gap che riguarda le unità operative, poiché in queste condizioni viene meno la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi; inoltre chiedono una crescita professionale poiché allo stato attuale non sono previsti scatti in carriera. Chiedono, dunque, più assunzioni poiché - a quanto riferito dai sindacalisti - l’azienda è in crescita e potrebbe permettersi maggiore forza lavoro. Questo è il primo step: se non dovessero esserci risposte positive dalla dirigenza, i lavoratori proseguiranno lo sciopero a oltranza