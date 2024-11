"Sciàlatela" è il nuovo brand che farà girare per il mondo l'immagine del territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria. Lo ha deciso l'amministrazione, guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, che ieri mattina ha presentato il nuovo progetto. All'incontro con la stampa, insieme al sindaco Falcomatà, hanno preso parte il suo vice Riccardo Mauro e il consigliere delegato al turismo, Demetrio Martino. L'investimento previsto, che servirà a coprire una campagna della durata di 36 mesi, si aggira sui 240 mila euro e prevede la realizzazione di una cartellonistica dedicata ai comuni dell'Area metropolitana ed alle loro bellezze.

Le parole di Falcomatà

«Puntiamo - ha detto Giuseppe Falcomatà - a mettere in luce le caratteristiche peculiari del nostro territorio, la nostra identità. Vogliamo mettere in risalto quei punti del paesaggio che sono sconosciuti ai più».

«Abbiamo scelto di farlo - ha detto ancora il sindaco della Città metropolitana - puntando su di un messaggio semplice e glocal: sciàlatevela».

La delega al turismo

La Città metropolitana, però, deve ancora risolvere alcuni problemi. Primo fra tutti quello delle deleghe che, ancora oggi, per effetto della legge Delrio non sono appannaggio delle ex province. Fra queste vi è anche la gestione del settore turistico.

Il nuovo progetto

«Stiamo lavorando insieme ad altre Città metropolitane - ha concluso Giuseppe Falcomatà - alla realizzazione di un progetto di legge che possa portare alla modifica della legge Delrio, un progetto che a breve finirà nelle mani del Governo».