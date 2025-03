«La situazione sismica in corso nella provincia di Catanzaro preoccupa non solo le famiglie e le istituzioni, ma anche il mondo del lavoro. È fondamentale garantire la sicurezza dei lavoratori in ogni settore, specialmente in un'area dove insistono numerosi centri commerciali e attività turistico-ricettive». Lo affermano in una nota congiunta Giuseppe Valentino, segretario generale Filcams Cgil Calabria e Pinuccia Cosmano, segretaria generale Filcams Cgil Area Vasta.

«Ricordiamo che, in situazioni di emergenza come il terremoto - proseguono - i lavoratori non devono essere costretti a rimanere nei luoghi di lavoro in condizioni di pericolo. Purtroppo, episodi passati dimostrano che, in alcune aziende, ai lavoratori è stato impedito di abbandonare il posto di lavoro durante le scosse».

«La Filcams Cgil Calabria e la Filcams Cgil Aria Vasta - concludono Valentino e Cosmano - chiedono alle istituzioni, al prefetto e alla Protezione civile di adottare misure di prevenzione e di fornire indicazioni chiare alle aziende e ai lavoratori su come comportarsi in caso di terremoto. È essenziale investire nella formazione specifica e non sottovalutare questa situazione».