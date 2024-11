«Primo sciopero nazionale, il prossimo 19 maggio, dei lavoratori dell'handling aeroportuale». Lo comunicano Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. «Da oltre 6 anni non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile», spiegano.

«Il costo della vita - proseguono le organizzazioni sindacali - è aumentato in modo vertiginoso negli ultimi anni, ma la situazione di questi lavoratori è rimasta immutata, pertanto si rende necessario avviare con urgenza il confronto sul nuovo contratto che preveda l'adeguamento dei salari in relazione al potere d'acquisto che sta subendo gli effetti dell'aumento dell'inflazione».

«Con il rinnovo in stallo, in assenza di un aumento economico congruo degli stipendi - sottolineano Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - il comparto ha perso attrattività, rendendo molto difficoltoso il reperimento di nuovo personale. Situazione questa, che può mettere a rischio l'operatività del settore e la continuità dei servizi aeroportuali assicurati dai lavoratori dell'handling, soprattutto in vista dell'imminente stagione turistica».