Due ore di assemblea per i lavoratori del punto vendita che lamentano ritardi nel pagamento degli stipendi e un contratto «di livello bassissimo». Valentino (Cgil): «I grandi marchi aprano gli occhi su cosa accade in Calabria»

«Dovete dire grazie soprattutto a voi stessi. Stiamo facendo il gesto più bello, quello di dire “non mi piego, non comandi tu la mia vita e io oggi non lavoro perché non mi stai pagando”. Stiamo difendendo la nostra libertà». Giuseppe Valentino, segretario regionale della Filcams Cgil, partecipa alle due ore di sciopero (dalle 10 alle 12 di sabato 19 aprile indetto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil: con lui ci sono alcuni lavoratori in servizio all’interno del supermercato Conad della società “Sorinat” (soggetto consorziato del Centro commerciale Due Mari, alla pari di tutti gli altri punti vendita, con sede sociale in Via del Progresso a Lamezia Terme).

La protesta, annunciata venerdì, è legata al ritardato pagamento degli stipendi e alle peggiorate condizioni di lavoro.

Valentino sottolinea che «lavoratrici e lavoratori non vengono pagati con il contratto giusto. Noi chiediamo che i grandi marchi facciano il loro dovere e aprano gli occhi su cosa accade in Calabria perché siamo davanti a episodi di sfruttamento e di mancato rispetto dei diritti». Il punto è, per il sindacato, che «chi lavora nei centri commerciali dovrebbe guadagnare di più invece non viene pagato quanto merita».

Prende la parola una lavoratrice: «Lavoro alla Conad gestita da Sorinat e sono qui per manifestare contro questi ennesimi ritardi di pagamento. Alla vigilia di Pasqua non abbiamo ancora avuto lo stipendio, l’attesa sarà lunga e se ne parlerà alla fine del mese. La cosa che ci tocca di più è che lavoriamo con un contratto di livello bassissimo e non riusciamo ad adattarci: ogni mese ci mancano bei soldini dalla busta paga».