Il sindacato ha scelto di accettare la richiesta di un gruppo di consiglieri comunali e di sospendere l'agitazione nel settore trasporti. Presto un vertice in Prefettura

È stato revocato lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb dei dipendenti dell'Amc a Catanzaro. Dopo quelli organizzati a gennaio e a febbraio che hanno ottenuto una larga adesione da parte dei lavoratori con decine di corse cancellate e notevoli disagi all'utenza, il sindacato ha deciso di accettare la richiesta provenuta da un gruppo di consiglieri comunali sospendendo l'agitazione.

Dovrebbe essere convocato a breve un tavolo di raffreddamento in prefettura con i vertici aziendali per discutere delle condizioni di lavoro del personale. Tra i temi caldi l'assegnazione dei parametri e il passaggio da part time a full time di un consistente gruppo di autisti. Argomenti più volte al vaglio di tavoli di discussioni con il management aziendale ma mai chiariti al punto da indurre il sindacato a ritirare la minaccia di sciopero. I dipendenti potrebbero tornare a incrociare le braccia se anche questa volta l'incontro si dimostrerà non risolutorio. L'agitazione è, quindi, solo rinviata di un mese.