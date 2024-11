Oltre 16 mln alla Calabria per edilizia. Lo riferisce in una nota stampa il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera: «Sono in tutto 53 gli interventi in Calabria ammessi al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico riservato agli Enti Locali del Sud Italia per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico. La nostra regione ottiene risorse per 16.636.370,52 euro».

Si tratta di risorse derivanti dai fondi Pon ‘Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento’ destinate alla regione. Nel dettaglio: «15 interventi nel Cosentino, per l’amministrazione provinciale e per i comuni di Cosenza, Rende, Belsito, Celico, Cerenzia, Longobardi, Longobucco, Malito, San Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia d’Epiro e Villapiana, per una cifra totale di 4 milioni e 600 mila euro. Nella città metropolitana di Reggio Calabria sono stati finanziati 16 interventi per 4 milioni e 700 mila ero. Nel Crotonese arriveranno 3 milioni e 250 mila euro con 10 interventi previsti mentre la provincia di Catanzaro ottiene 2 milioni 450 mila euro per 7 interventi e 1 milione e 600 mila euro con 5 interventi sono indirizzati al Vibonese. Gli interventi fanno parte della più ampia azione di riqualificazione degli edifici scolastici - conclude Melicchio - con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l’abbandono scolastico nella nostra regione».