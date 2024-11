La Provincia di Catanzaro incassa nuove risorse per la messa in sicurezza di quattro istituti scolastici. Ecco chi ne beneficerà

La messa in sicurezza delle scuole continua ad essere una priorità della Provincia di Catanzaro che ha ottenuto dei finanziamenti regionali per 15 milioni di euro destinati ad interventi di adeguamento sismico o eventualmente demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici di competenza dell'ente. In particolare i progetti ammessi ai finanziamenti riguardano l’Istituto Magistrale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, l’Istituto di istruzione superiore di Chiaravalle centrale “Enzo Ferrari”, l’Istituto tecnico commerciale “B.Grimaldi” di Catanzaro e l’Istituto “Da Vinci” di Lamezia Terme.

«Sono molto soddisfatto - commenta il presidente dell'ente Enzo Bruno - perchè nel sistema regionale dell'edilizia scolasticale le nostre scuole sono le più sicure. In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro di messa in sicurezza. Ma la soddisfazione ancora più grande è che siamo riusciti ad intercettare decine di milioni di risorse per garantire sicurezza anche dal punto di vista sismico". E intanto si pensa già ad altre opportunità offerte dai nuovi bandi regionali: "parteciperemo anche al nuovo bando - conclude Bruno - che è stato varato dalla giunta regionale, pubblicato il 31 maggio con scadenza il 3 luglio»