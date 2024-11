Ai datori di lavoro sono state contestate multe per 177 mila euro. L’ispezione ha riguardato due società che gestiscono il servizio in sette scuole

I carabinieri di Petilia Policastro, del Comando Carabinieri Tutela Lavoro - Gruppo Napoli e Nuclei Ispettorato del Lavoro Crotone, Cosenza e Catanzaro, hanno scoperto sedici lavoratori in nero impiegati nel servizio mensa del comune. L'ispezione ha riguardato due società che gestiscono il servizio in sette scuole. Ai datori di lavoro sono state contestate sanzioni per 177 mila euro, in base al numero di giornate lavorative prestate. Sono inoltre stati recuperati 10 mila euro di contributi previdenziali.