Sei etichette calabresi sul podio di "Vitae-La Guida Vini 2019" dell'Associazione italiana sommelier guidata da Antonello Maietta, presentata a Milano. Il rosso Timpamara 2016 della cantina Terre del Gufo di Donnici, è scritto in una nota, è entrato nella rosa dei 22 vini a cui l'Ais ha attribuito il premio speciale Tastevin. Con 15.000 etichette di oltre duemila cantine raccontate in un volume giunto a contare quest'anno 2080 pagine, Vitae 2019, prosegue la nota, "batte ogni record nell'editoria del settore".

La presidente Ais Calabria, Maria Rosaria Romano, ha reso noti i vini calabresi ai quali i sommelier AIS hanno assegnato l'eccellenza delle 4Viti e altri riconoscimenti. Si tratta del Terra Damia Rosso 2015 Odoardi di Nocera Terinese, del Terre di Cosenza Pollino Magliocco 2016 Ferrocinto di Castrovillari, del bianco Efeso 2017 Librandi di Cirò Marina, del rosso Catà 2016 de IGreco di Cariati, del Cirò Bianco Mare Chiaro 2017 Ippolito1845 di Cirò Marina e del Timpamara 2016 Terre del Gufo.