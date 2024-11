Stanno protestando da questa mattina affiancati dal sindacato Fisascat Cisl i lavoratori in forza alla Leonardo Spa. La società, che ha come maggiore azionista il ministero dell’Economia e delle Finanza, si occupa di servizi per la sicurezza e ha dato in appalto la gestione del portierato e della reception della sede di Lamezia Terme alla SicurItalia che, a sua volta, lo ha dato in subappalto alla cooperativa Alena. Proprio quest’ultima non starebbe provvedendo a pagare da marzo quattro addetti al servizio e non starebbe rispondendo alle richieste di incontro del sindacato. Mentre la Fisascat Cisl, guidata da Fortunato Lo Papa, sta procedendo ad avviare contatti con SicurItalia, la minaccia, qualora la situazione non dovesse risolversi a breve, è quella di bloccare il servizio.