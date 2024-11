Lo ha annunciato il presidente della Regione Mario Oliverio che ha dichiarato: ‘Tra gli obiettivi della partecipazione il rilancio del turismo’

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha annunciato che la task-force per l’Expo 2015 si è insediata. L’organismo avrà come compito quello chi occuparsi della partecipazione della Regione all’importantissimo evento in programma a Milano dal primo maggio prossimo.

“Tra gli obiettivi della partecipazione – ha detto Oliverio – c'è la valorizzazione dei prodotti agroalimentari d’eccellenza calabresi, sotto il profilo culturale, qualitativo e di benessere alimentare, e la promozione di un prodotto integrato territoriale, sotto il profilo turistico”.



“In quest’ottica – continua il governatore – il dipartimento regionale Turismo, in coerenza con le azioni di promozione dell'immagine del territorio e con le strategie di posizionamento del prodotto turistico regionale, ha predisposto e pubblicato un avviso pubblico, per la promozione e diffusione di "pacchetti turistici integrati" promossi da tour operators, organizzazioni di viaggio e consorzi di albergatori calabresi. Mai come in questo momento, la Regione – ha proseguito Oliverio – sta concentrando molte attenzioni e risorse verso lo sviluppo turistico, con lo scopo di trasformare le risorse del territorio in prodotto turistico di valore, utilizzando le molteplici risorse storiche, culturali, ambientali e gastronomiche del territorio per farle diventare un prodotto turistico, e fare del turismo locale una attività imprenditoriale”.



“Scopo dell’iniziativa – continua Oliverio – è appunto quello di individuare attrattive locali turisticamente rilevanti, per comporle in offerte turistiche integrate di valore, promuoverle e commercializzarle sia in Italia che all’estero e che siano fruibili nel periodo di svolgimento di Expo 2015. Le attività che s’intendono sviluppare, dovranno tener conto, all’interno del più generale obiettivo, di favorire il rafforzamento dell’immagine e la promozione nazionale ed internazionale dell’offerta turistica calabrese nel suo complesso, di alcuni obiettivi strategici che la nostra Regione si pone di raggiungere, tra cui la possibilità di veicolare, in maniera mirata, le informazioni sul "Prodotto Calabria" attraverso azioni di marketing che saranno effettuate nei mercati di riferimento con strumenti – conclude – specializzati di comunicazione”.