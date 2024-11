Affidato l’incarico per la progettazione ex novo e l’aggiornamento del progetto per i lavori di completamento della strada provinciale “Sibari-Sila”, relativamente al primo lotto funzionale tra i comuni di Acri e San Demetrio Corone. A redigere il progetto sarà l’ingegnere Michele Caridi per un importo stimato di circa 126mila euro a base d’asta.

A darne notizia è la senatrice Rosa Abate che ricorda come nel «mese di maggio dalla Regione erano arrivate sia la concessione della proroga dei termini, sia il permesso all’utilizzo delle economie già stanziate in passato, accogliendo, così, la richiesta di procedere al completamento dell’opera attraverso un nuovo appalto».

Si tratta di un’opera che aveva assunto le caratteristiche della più classica cattedrale nel deserto. I cantieri, aperti nel lontano 2009, sono ancora fermi. La parlamentare «auspica che ora si provveda al più presto, a norma di legge, a indire la gara d’appalto per il completamento del primo lotto; solo così si potrà, poi, procedere e passare a trovare i fondi per il secondo e definitivo lotto».