L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia conquista il secondo posto nella “Zero Accident Race”, il premio nazionale promosso da Coopservice per i cantieri più virtuosi in tema di sicurezza sul lavoro. Un risultato che premia i 167 addetti del cantiere di Coopservice attivo all’Asp, impegnati nei servizi di pulizia, sanificazione e facchinaggio, che nel periodo di gara non hanno registrato alcun infortunio.

«Questo riconoscimento è frutto dell’impegno quotidiano di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti – commenta Roberto Olivi, presidente di Coopservice –. La sicurezza non è solo rispetto delle regole, ma cultura condivisa, formazione continua e partecipazione attiva. Il cantiere di Messina (primo posto) è un esempio di come si possano coniugare efficienza operativa e tutela della salute dei lavoratori, anche in contesti complessi come quello sanitario».

Il premio è stato assegnato a Roma, nel corso del convegno nazionale “Sostenibilità, Sicurezza e Innovazione nei servizi di Facility Management” che ha concluso la Safety Week di Coopservice. Oltre al riconoscimento simbolico, ai 167 addetti del cantiere sarà erogato anche un incentivo economico per il risultato raggiunto.

La “Zero Accident Race”, giunta alla quarta edizione, premia i cantieri Coopservice che hanno registrato zero infortuni e il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria, promuovendo una cultura aziendale orientata alla prevenzione e al benessere sul lavoro.

Coopservice, presente in Italia e in altri 9 Paesi, è una delle principali realtà nel settore dei servizi integrati di facility management, con oltre 20mila dipendenti.