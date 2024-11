VIDEO | Ambiente, turismo e posti di lavoro le priorità individuate per far ripartire il paese che si prepara per le elezioni comunali dopo il secondo scioglimento per mafia

Ambiente, turismo e posti di lavoro, per dare a Siderno un volto nuovo efficiente e competitivo. È l’obiettivo che le associazioni cittadine si sono date per i prossimi 4 anni. I progetti sono stati presentanti nel corso del primo meeting della cooperazione, per stimolare e incoraggiare i futuri amministratori del più popoloso centro della Locride, commissariato dopo il secondo scioglimento per mafia. Tra le priorità, sintetizzate in 10 punti, la valorizzazione dei servizi e delle strutture già esistenti incompiute o in fase di progettazione avanzata (piano spiaggia, diga sul Lordo, palasport, albergo incompiuto sul lungomare, piscina coperta, centro polifunzionale, museo borgo antico, stadio comunale, aiuole e angoli verdi, bonifica stabilimento Sika).

«Le associazioni rappresentano la faccia positivia di Siderno – ha affermato l’imprenditore Marcello Attisano – e rappresentano il motore portante dell’economia cittadina. Se il paese andrà avanti, anche le attività economiche e sociali avranno giocato un ruolo importante».

Un plauso all’iniziativa è giunto anche dalla triade commissariale, che traghetterà il comune alle prossime elezioni. «Nel momento in cui ci siamo insediati a Siderno – ha espresso il viceprefetto Matilde Mulè – abbiamo chiesto la collaborazione di tutti e la città è stata pronta fin dall’inizio a collaborare con noi. Abbiamo ottenuto ad oggi risultati significativi e importanti, ma vogliamo andare oltre e crescere insieme».