È stata riconfermata all'unanimità alla guida della federazione del pubblico impiego della Cisl calabrese la segretaria generale Luciana Giordano. Il congresso si è tenuto ieri a Maierato (Vibo Valentia) in un clima di grande entusiasmo con l'elezione nella segreteria regionale del lametino Giuseppe Chirumbolo, già componente di segreteria e riconfermato anche in questa occasione e della new entry Giuseppe Spinelli, cosentino e già segretario aziendale della giunta regionale della Calabria.

Il congresso nel Vibonese

Nella sua ampia e completa relazione, la segretaria Luciana Giordano ha declinato in maniera approfondita il tema del congresso “Promotori di cambiamento. Ridisegniamo la Calabria con un sindacato partecipativo e di prossimità e una pubblica amministrazione innovativa e resiliente” e ha esplicitato come la Cisl Fp Calabria intende esercitare il proprio ruolo partecipando attivamente ai processi relativi alla governance di questa regione, la quale ha bisogno di cambiare e di ridisegnare, ampliandoli, i propri confini di opportunità e potenzialità.

Giordano: «Rafforzare la pubblica amministrazione»

«Ma per realizzare questi propositi - ha precisato la segretaria - occorre efficientare seriamente la pubblica amministrazione, puntando innanzitutto sul capitale umano, con il reclutamento dei giovani calabresi, che hanno accumulato saperi e competenze che però non riescono a utilizzare nella nostra terra». Giordano dice basta al sistema assistenzialistico e clientelare che crea solo disperazione e frustrazione e chiede che vengano definitivamente svuotati i bacini di precariato, procedendo alle stabilizzazioni previste dalla vigente normativa.

Fondi Pnrr

Ha incitato inoltre l’attuale governance regionale a sfruttare fino all’ultimo centesimo i fondi del Pnrr e della riprogrammazione dei fondi europei 2021-2027 per eliminare tutte le inefficienze e le criticità che soffocano da anni la nostra regione. «La Calabria ha bisogno di una nuova visione strategica - ha sostenuto Giordano - che punti a un vero rilancio economico e sociale del territorio. Ha bisogno di una governance che abbia la voglia e la capacità di rompere i vecchi schemi e abbia la voglia e la capacità di riscattare e far rinascere quei sentimenti di fiducia che inducono a credere nella possibilità di rilancio di questa Regione».