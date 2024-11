La Fp di Cgil, Cisl e Uil rivendicano l'impegno del Governo Regionale per i lavoratori delle funzioni locali e della sanità pubblica

Sono più di 1 milione in tutta Italia i lavoratori degli enti locali e della sanità pubblica ad attendere da oltre 8 anni di blocco, i rinnovi contrattuali. Per questo dalla cittadella regionale a Catanzaro, così come nelle altre regioni italiane, la funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil sollecita un confronto con il governo regionale, anche alla luce dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 con il quale erano state tracciate le linee di intervento.

"I ritardi nel confronto sulle parti normative e l'assenza di indicazioni puntuali sulla parte economica dei due contratti non rispondono alle legittime aspettative dei lavoratori - dichiarano i segretari regionali della Fp Cgil Alessandra Baldari, Fp Cisl Luciana Giordano e Fp Uil Elio Bartoletti - la Ministra Madia nei giorni scorsi ha rassicurato a mezzo stampa in merito alla volontà di rinnovare i contratti ma per i dipendenti pubblici non bastano più le parole, servono atti concreti". Al governo regionale si chiede dunque di accelerare e concludere l'iter per il rinnovo contrattuale non solo nell'interesse dei dipendenti delle amministrazioni ma anche per miglirare i servizi ai cittadini.

Rossella Galati