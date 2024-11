L'Enac ha revocato la concessione alla società di gestione reggina, che continuerà a gestire lo scalo 'Tito Minniti' fino al nuovo bando

Dal 15 marzo prossimo la Sogas non sarà più la società di gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria. Lo ha stabilito l'Enac, revocando la concessione alla società reggina per la mancanza dei requisiti economici necessari. La procedura era stata avviata lo scorso ottobre e la Sogas ha avuto la possibilità di presentare garanzie fino al 15 dicembre.

Provincia, Comune e Regione avevano provveduto a versare le rispettive quote nel tentativo di rinnovare la concessione trentennale, ma non tutti i soci hanno aderito al programma di ripianamento delle perdite. E' scattato così il provvedimento dell'Enac, che ha disposto la gestione commissariale dello scalo dal 15 marzo in attesa dell'affidamento del servizio attraverso un nuovo bando.