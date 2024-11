L’accordo permetterà di portare in poche ore i prodotti ittici del Mediterraneo sui banchi del gruppo di distribuzione calabrese, aumentando le garanzie di qualità e freschezza

Una nuova collaborazione tra due realtà solide del panorama imprenditoriale calabrese, un accordo commerciale che permetterà di sostenere le produzioni locali e migliorare la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei consumatori.

È stata annunciato nella giornata di ieri un importante accordo tra Marpesca Group e Coop Master Alleanza 3.0, che gestisce in Calabria le insegne Coop e IperCoop.

«In un rilevante sviluppo nel panorama ittico della Calabria, Marpesca Group comunica la sua collaborazione con Coop Master Alleanza 3.0. L'accordo rappresenta una tappa significativa nell'impegno a fornire pesce locale e sostenibile ai consumatori. In qualità di azienda leader nel settore ittico calabrese – si legge - Marpesca Group si impegna costantemente a garantire elevati standard di qualità e freschezza dei propri prodotti. La collaborazione con Coop Master Alleanza 3.0 mira a ampliare l'offerta, portando una gamma più estesa e accessibile di prodotti ittici direttamente ai consumatori».

A partire da oggi, quindi, la gamma di pesce Selezione 1954 del Marpesca Group sarà disponibile in tutti i supermercati Coop ed Iper Coop della Calabria. Questo rappresenta un'opportunità per i consumatori di accedere a una selezione più ampia di prodotti ittici freschi e locali presso i punti vendita Coop.

Oltre a consolidare l'impegno per la sostenibilità e la qualità, la collaborazione offre al Marpesca Group l'opportunità di espandersi come azienda. La società esprime gratitudine per la nuova partnership e si propone di condividere i risultati di questa collaborazione con la clientela.

L'accordo rappresenta un impegno comune per il pesce locale, la sostenibilità e la qualità, sottolineando l'importanza di tali partenariati nel contesto della grande distribuzione. L'introduzione della gamma Selezione 1954 nei negozi Coop dovrebbe offrire ai consumatori una scelta più ampia di pesce fresco, locale e sostenibile.