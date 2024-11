Saranno affrontati temi cruciali come l'agricoltura sostenibile, l'energia rinnovabile, il turismo responsabile e l'innovazione tecnologica, per promuovere un progresso equilibrato e vantaggioso per l'intera regione. Ecco il programma

La regione del Mezzogiorno d'Italia, con la sua affascinante storia e la sua ricchezza culturale, si presenta come un luogo di grande potenziale per diventare un hub Mediterraneo di sviluppo innovativo, sostenibile ed armonico. In questo contesto, l'evento "South Innovation" che si terrà il 20 e 21 giugno 2023 presso l'Azienda Agricola Costantino a Maida, in provincia di Catanzaro, rappresenta un'importante occasione per ragionare sulle sinergie e le strategie necessarie per consolidare questo ruolo.

L'opzione mediterranea all'innovazione trova fondamento nell'antica esperienza magnogreca, che ha plasmato la storia e la cultura di questa terra. Le radici culturali e le tradizioni della Calabria e del Mezzogiorno costituiscono una solida base su cui innescare processi innovativi, promuovere il cambiamento e generare benessere, tenendo sempre presente il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

L'obiettivo principale di South Innovation è creare le condizioni per una società che valorizzi le risorse naturali disponibili senza esaurirle o distruggerle. Questo approccio mira a rispettare l'uomo e le specificità dei territori, promuovendo un sviluppo che sia in linea con le esigenze delle comunità locali e che consideri anche gli impatti sociali, economici e ambientali delle azioni intraprese.

Durante il programma di due giorni, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare diverse tematiche cruciali per il successo di questa visione. Si terranno dibattiti e tavole rotonde su argomenti come l'agricoltura sostenibile, l'energia rinnovabile, il turismo responsabile, l'innovazione tecnologica e il sostegno alle piccole e medie imprese.

La Calabria, con la sua straordinaria biodiversità, rappresenta un terreno fertile per lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile. Le sue terre generose e i metodi di coltivazione tradizionali possono essere integrati con le moderne tecnologie per creare un'agricoltura efficiente ed eco-compatibile. L'uso delle energie rinnovabili, come il solare e l'eolico, può contribuire a ridurre l'impatto ambientale e garantire una produzione energetica sostenibile.

Il turismo responsabile sarà un altro punto focale dell'evento. La Calabria, con le sue spiagge incontaminate, i parchi nazionali e i tesori archeologici, offre un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore. Promuovere un turismo sostenibile, che valorizzi e rispetti il territorio, può generare opportunità economiche per le comunità locali e allo stesso tempo preservare il patrimonio per le future generazioni.

Il programma

Martedì 20 giugno

Kick-off

Nel corso della mattinata, dalle 9.30 alle 13.00, i partecipanti potranno registrarsi e

usufruire dei servizi di accoglienza. Successivamente, potranno partecipare a un light lunch

di benvenuto.

Moderano Luca SALERNO, Simona VECCHIES



Ore 14.30 Saluti Giusi CRIMI, CEO Entopan

Apertura lavori Paolo GENTILONI, Commissario per l’Economia Commissione Europea

h 15.00 Mezzogiorno - Mezzomondo: un’avventura possibilista

Luca MELDOLESI, Presidente A Colorni-Hirschman International Institute

h 15.15 Presentazione del “Rapporto Mezzogiorno 2020-2025”: una prospettiva mediterranea

Francesco IANNAMORELLI, Partner Deloitte

h 15.30 Il ruolo della finanza, dell’industria e delle infrastrutture strategiche a supporto

della crescita del Mezzogiorno: sfide e opportunità in chiave mediterranea

Intervista introduttiva

Andrea CORNETTI, CEO Azimut Libera Impresa SGR

Panel

Aldo FERRARA, Presidente Unindustria Calabria

Rossella LEHNUS, Partner Deloitte

Alessandro LENOCI, Direttore Commerciale Imprese Campania, Calabria e Sicilia Intesa

Sanpaolo

Cristina MORELLI, Head of Business Italia SACE

Marco SIMONI, Presidente Eur

Giuseppe SOTTILE, Responsabile Area Sud Banca Etica

Testimonianze conclusive

Nicola MAIONE, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

Francesco PROFUMO, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo

h 16.30 Il Mezzogiorno, area strategica per l’innovazione, il trasferimento tecnologico e

l’attrazione di investimenti

Intervista introduttiva

Giosy ROMANO, Commissario Straordinario del Governo ZES Campania e Calabria

Panel

Luciano DE PROPRIS, Head Innovation Hub Elis

Alessandro DI GRAZIANO, Commissario Straordinario del Governo ZES Sicilia Orientale

Maria Grazia FALDUTO, DG Diemmecom–Pubbliemme

Emilia GARITO, Presidente Deep Ocean Capital SGR

Carolina LONETTI, Chief Export Finance & Internationalization Officer SIMEST

Fabio MIRAGLIA, Presidente Gruppo Giomi Next

South Innovation 2023

Testimonianze conclusive

Paolo RUGGERI, Vice Presidente Baker Hughes International

Cristina SGUBIN, Board Member SACE

h 17.30 Dal Mediterraneo, una visione umanistica, sostenibile e generativa per orientare gli

ecosistemi innovativi globali promuovendo l’impresa di lungo termine

Intervista introduttiva

Luca DE BIASE, Giornalista e scrittore

Panel

Paola BOTTERO, Direttore Strategico ViaCondotti21–Pubbliemme

Marina GALATI, Board Member Banca Etica

Marco PAGANO, CEO Risorse

Maria Claudia PIGNATA, Managing Director VeniSIA

Luciano POLLICHIENI, Analista Fondazione Med-Or

Antonio VISCOMI, Direttore Digit Lab Law, Centro di Ricerca dell’Università Magna

Græcia di Catanzaro

Testimonianze conclusive

Piercarlo ROLANDO, CEO RINA Prime Value Services

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Sottosegretario Pontificio Dicastero per la Cultura

e l’Educazione

h 18.30 Lavorare insieme per costruire il futuro

Intervista introduttiva

Pasqualino SCARAMUZZINO, Presidente Harmonic Innovation Hub

Panel

Guido BOCCHIO, Head of VC Azimut Libera Impresa SGR

Davide D’ARCANGELO, Segretario Generale Impatta

Pasquale LAMBARDI, Presidente e CEO Relatech

Antonello POSTERINO, Presidente Webgenesys

Testimonianze conclusive

Daniele DI FAUSTO, CEO EFM

Emanuele SPAMPINATO, CEO EHT

h 19.15 Innovazione Armonica e impresa di lungo termine: una prospettiva mediterranea

al servizio di un nuovo protagonismo globale del Sistema Paese

Francesco CICIONE, Founder e Presidente Entopan

h 19.30 Conclusione lavori

Roberto OCCHIUTO, Presidente Regione Calabria

h 20.00 Networking Dinner & Entertainment Evening

Monologo teatrale

Marco BONINI interpreta “Povero Ulisse”

South Innovation 2023

Mercoledì 21 giugno

Chairman Riccardo Maria MONTI, Harmonic Innovation Group

Modera Raffaele DEL MONACO, Responsabile Relazioni Esterne Entopan

h 9.00 Introduzione

Borja Aznar BONILLA, Managing Director Plug and Play Italy

h 9.15 Apertura lavori

Antonio TAJANI, Ministro degli Affari Esteri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

h 9.30 Harmonic Innovation Hub: uno spazio totale di futuro euroatlantico-mediterraneo

Visione, modello e infrastruttura

Carmine BRUNO, Presidente Harmonic Innovation Group

Gennaro DI CELLO, Vice Presidente Entopan

Massimo ROJ, Founder e CEO Progetto CMR

Il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico e la piattaforma di innovazione

as a service degli Harmonic Innovation Labs

Gino CRISCI, Presidente Harmonic Innovation Research

Francesco DE GRANO, Responsabile Progetti Strategici e R&D Entopan

Marco PISTORE, Direttore Digital Society Center Fondazione Bruno Kessler

Reti Internazionali

Alberto ACITO, Direttore Innovit

Fulvio ITALIANO, Presidente Esecutivo BDB Network

Andrea GUMINA, Presidente Transatlantic Investment Committee

Da Harmonic Innovation Hub ad Harmonic Innovation Hub Quarter

Giuseppe CAPICOTTO, Direttore Generale EFM

Diego TELONI, Direttore Gate REI

h 11.00 Harmonic Innovation Hub + Plug and Play: piattaforma a servizio dell’innovazione

Alessandro LERRO, Presidente Entopan Innovation

Matteo PISANI, Director Plug and Play Italy

Attivare nuovi ecosistemi di innovazione per alimentare la crescita economica

Karima EL HAKIM, Director Plug and Play Egypt

Startup pitch & focus panel su Agritech

AbuErdan, Mozare3, Tapani Global

Startup pitch & focus panel su Industria 4.0

Krill Design, Werover, Xylene

Startup pitch & focus panel su Sostenibilità

Green Independence, Gr3n Recycling, Kumulus Water, Sly

13.30 Conclusione lavori

Saeed AMIDI, CEO & Founder Plug and Play

South Innovation 2023

h 14.00 Networking Lunch

h 15.00 Sessione riservata alle organizzazioni partecipanti

Attività parallele

• Speed dating tra Corporate, PMI e Startup

• Round tables su Agrifood Tech, Digital, Energy, Fintech, Harmonic Innovation Hub

Quarter & Public Building, Health, Smart Industry, Sostenibilità