In piazza municipio distribuzione di clementine ed arance per raccogliere fondi da destinare alla Caritas

Coldiretti e Fondazione Campagna amica in piazza a Castrovillari per l'iniziativa di solidarietà "spesa sospesa" in favore della Caritas Italiana. Mutuando l'esperienza del caffè sospeso in voga a Napoli con la stessa dinamica si invita i cittadini a lasciare un offerta per le famiglie in difficoltà che non possono acquistare beni di prima necessità, ricevendo in cambio prodotti della filiera agroalimentare. In molte piazze italiane negli ultimi giorni sono stati raccolti una tonnellata e mezza di prodotti di eccellenza dell'agricoltura italiana.

L'azione di solidarietà è arrivata anche in piazza nella città del Pollino dove la segreria di zona della Coldiretti, guidata da Giuseppe Gigliotti, ha distribuito arance e clementine del territorio per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Una iniziativa «importante in questo momento particolare per il Paese - ha spiegato il segretario di zona Coldiretti, Giuseppe Gigliotti - che anima tutti i punti di campagna amica».

Sarà la Caritas nelle sue strutture territoriali a distribuire i proventi della raccolta ai bisognosi attraverso donazioni alimentari e pasti offrti nelle mense caritative. «In un periodo come quello che stiamo attraversando - ha dichiarato Antonio Genovese presidente della cooperativa I campi del sole che ha messo a disposizione gli agrumi distribuiti a Castrovillari - credo ci sia bisogno di un un aiuto concreto verso coloro che sono in difficoltà. Iniziative come questa sono necessarie».