VIDEO | Promosso dai due giovani attori Serena Rossi e Davide Devenuto, consentirà di aiutare i commercianti in difficoltà e le famiglie bisognose della città

Dopo il caffè anche la spesa diventa “sospesa” grazie ad un’idea nata da due attori italiani, Serena Rossi e Davide Devenuto. Il progetto "Spesasospesa.org" è reso possibile grazie ad una innovativa piattaforma digitale, che ha ottenuto il supporto di partner importanti come Sorgenia e Regusto, che consente, da una parte, di aiutare i piccoli commercianti di quartiere e, dall’altra, di dare sostegno alle tante famiglie indigenti portando loro la spesa a casa, acquistata grazie alle donazioni di privati.

Tra i primi comuni ad aver aderito, anche Catanzaro che con la collaborazione dell’associazione Vitambiente «distribuirà la spesa – come spiegato dall’assessore al personale del Comune, Danilo Russo - ad oltre 3 mila famiglie bisognose della città».

«Attraverso i fondi che saranno destinati a Catanzaro - ha detto il presidente di Vitambiente Pietro Marino - compreremo beni di prima necessità negli esercizi commerciali che sono in difficoltà in questo momento. Insieme al Comune abbiamo già redatto un elenco. Una spesa che poi consegneremo a tutte quelle famiglie che in questi mesi abbiamo sostenuto anche con altri iniziativa solidali».

Il progetto è stato presentato in Comune con la partecipazione, in diretta facebook, degli attori. «In questi mesi abbiamo collaborato con le associazioni sul territorio per aiutare imprenditori e famiglie – ha detto il presidente del consiglio comunale Marco Polimeni – ed ora, grazie a questi nuovi e autorevoli partner, potremo allargare le maglie dei beneficiari degli aiuti».