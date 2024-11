Lo ha annunciato il consigliere delegato allo sport della Regione Giovanni Nucera: «Attenzione alle aree disagiate ed ai piccoli comuni»

Duecento milioni di euro per riattivare impianti sportivi da completare o inutilizzati. Lo ha annunciato il consigliere delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato della Regione, Giovanni Nucera, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione della gimkana "Citta' di Oppido Mamertina" svoltasi oggi nella sala consiliare del Palazzo Municipale della cittadina del Reggino.

Vi hanno partecipato il sindaco Domenico Giannetta, il vicesindaco Vincenzo Barca; Salvatore Lipari, presidente dell'Associazione Oppido Mamertina Racing, e ill moderatore dell'evento Demetrio Calluso. La Gimkana "Citta' di Oppido Mamertina" si disputera' il prossimo 30 dicembre e vedra' impegnati sul tracciato di gara tantissimi appassionati delle quattro ruote.

«Ancora una volta - ha detto Nucera - lo sport e' il grande protagonista nella Citta' Metropolitana, anche a fine anno. Una grande festa dello sport nell'accogliente cittadina di Oppido, che ci riconferma quanto lo sport sia un importante fattore di crescita economica e sociale di cui la Calabria non puo' fare a meno. Le istituzioni hanno il dovere di incentivare e sostenere quella che e' una vera e propria risorsa per tutta la comunità. Questa e' la strada tracciata dalla Regione Calabria e che stiamo percorrendo insieme al Presidente Mario Oliverio».

«Dopo tanti anni in cui lo sport e' stato relegato nel dimenticatoio dai precedenti governi regionali - ha detto Nucera - oggi finalmente torna ad essere una questione di primaria importanza, posta al centro dell'agenda politica e degli investimenti regionali, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Gli impianti sportivi, infatti, rappresentano un elemento indispensabile per lo sviluppo, la promozione e l'incremento dell'attività motoria e sportiva della popolazione. Abbiamo posto particolare attenzione alle aree disagiate e ai piccoli comuni, dove diventa più difficile per le famiglie - in assenza di impianti sportivi vicini - avviare e sostenere i figli nella pratica dello sport. Parallelamente con il Credito Sportivo - ha detto Nucera - sono stati attivati mutui con garanzie fornite da Fincalabra, che ci consentira' di investire sul territorio calabrese circa 200 milioni per rendere agibili le strutture sportive che ad oggi rimangono parzialmente se non addirittura totalmente inutilizzate».