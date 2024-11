«Abbiamo convocato questo incontro operativo perché diamo a questa Commissione un ruolo non formale ma essenziale nella programmazione degli interventi per lo sport in Calabria». Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio, riporta un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta, "introducendo i lavori della riunione con i componenti della Commissione regionale per lo sport propedeutica alla stesura del bando in seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dello stesso Oliverio e dell'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, della delibera per la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per interventi di edilizia sportiva con una dotazione finanziaria di 32 milioni di euro".

La stesura del bando

«Il Bando - ha proseguito Oliverio - si rivolge ad una platea ampia: enti locali, società sportive e soggetti abilitati. E oggi si definisce la linea per poter procedere nei prossimi giorni alla pubblicazione degli avvisi pubblici partendo dalle vostre considerazioni e dai vostri suggerimenti. Per lo sport abbiamo previsto notevoli investimenti, mai visti prima nella nostra regione, inserendo una significativa novità con interventi rivolti anche ad impianti sportivi che possono essere recuperati, messi a norma e in sicurezza. Intendiamo accelerare al massimo le procedure perché lo sport, che non ha solo valenza agonistica ma soprattutto sociale, è al centro della politica di questa Amministrazione regionale».

L’incontro a Catanzaro

«All'incontro sono intervenuti - prosegue il comunicato - l'assessore Musmanno, il delegato regionale allo sport Giovanni Nucera, la dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo Sonia Tallarico, il presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il presidente del Comitato italiano paralimpico della Calabria Francesco Scagliola, i rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti nazionali di promozione sportiva ed esperti in materia. L'assessore Musmanno ha illustrato nel dettaglio la tipologia della programmazione specificando che 'la dotazione finanziaria per la parte in conto capitale di 32 milioni di euro verrà ripartita in tre linee di intervento: 9 milioni di euro per la linea i intervento 1; 10 milioni di euro per la linea 2; 13 milioni di euro per la alla linea di intervento 3. Inoltre - ha aggiunto Musmanno – sono previsti altri Un milione 500 mila euro all'anno a copertura di un programma quindicinale, per il pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui che verranno eventualmente contratti dagli Enti pubblici e da soggetti privati con l'Istituto per il Credito sportivo per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi. La linea di intervento 1 riguarda progetti di edilizia sportiva aventi un costo inferiore a 70 mila euro con una quota di cofinanziamento regionale in conto capitale non superiore a 42 mila, oltre eventuale contributo in conto interessi, ed una quota di cofinanziamento del richiedente minima del 40% del costo dell'intervento.

La linea 2 interessa operazioni di edilizia sportiva aventi un costo compreso tra 70 mila euro e 200 mila, con una quota di cofinanziamento regionale in conto capitale non superiore a 100 mila euro, oltre eventuale contributo in conto interessi, ed una quota di cofinanziamento del richiedente minima del 50% del costo dell'intervento. La linea di intervento 3 si riferisce a progetti di edilizia sportiva aventi un costo superiore a 200 mila euro, con una quota di cofinanziamento regionale in conto capitale non superiore a un milione 500 mila euro, oltre eventuale contributo in conto interessi, ed una quota di cofinanziamento del richiedente minima del 60% del costo dell'intervento».

«Ascoltare le esigenze dei territori»

L'assessore alle Infrastrutture ha poi sottolineato che «si tratta di una delibera di indirizzo e che pertanto, a partire da questa riunione, intendiamo ascoltare i vostri suggerimenti che rispecchiano le esigenze dei territori che rappresentate allo scopo di decidere insieme, in tempi brevissimi, i criteri da evidenziare nei Bandi di gara». «Non si è mai visto nella nostra regione, né credo in nessuna altra parte d'Italia - ha affermato Giovanni Nucera – un investimento così consistente per questo settore. Abbiamo previsto il doppio dei contributi richiesti e complessivamente programmato 100 milioni di risorse per l'impiantistica sportiva.Nei prossimi giorni convocheremo un altro incontro che coinvolga tutto il mondo dello sport per acquisire le diverse proposte e richieste dai territori. La Regione ce la sta mettendo tutta. Ora ognuno dovrà fare la propria parte».

Leggi anche:Dieci anni di attesa per dare alla Calabria la Commissione dello Sport: ecco i componenti - VIDEO

Insediata la commissione allo Sport

Nasce la Commissione regionale dello Sport