L'ente ha affrontato il tema della disabilità descrivendo le opportunità di visita che offrono i propri centri ed alcuni sentieri

Si è conclusa domenica 4 marzo la prima edizione di "Outdoor Expo", il primo evento italiano dedicato esclusivamente agli Sport e al Turismo Outdoor firmata da BolognaFiere e Modena Fiere. Anche per questa edizione l'Ente Parco nazionale della Sila, ospite degli spazi allestiti dalla Regione Calabria, ha attestato la sua presenza all'appuntamento annuale per gli appassionati di sport, turismo e attività all’aria aperta. Fra i numerosi workshop legati al mondo Outdoor, sabato 3 marzo si è tenuta la tavola rotonda dal tema "Disabilità a confronto con sport e turismo" a cui l'Ente Parco, nella persona del proprio funzionario e responsabile dell'Ufficio Turismo, Ada Occhiuzzi, ha partecipato presentando la miniguida della Regione Calabria dal titolo "Turismo per Tutti", affrontando così il tema già caro all'Ente dell'accessibilità e descrivendo le opportunità di visita che offrono i propri centri visitatori ed alcuni sentieri accessibili presenti nella guida.

Il Parco nazionale della Sila si impegna così ad essere presente alle maggiori manifestazioni fieristiche di settore, rivolgendosi ad un pubblico in crescita esponenziale, circa 20.000 visitatori per la fiera della vita all'aperto, "Outdoor Expo", anticipando che dal 12 al 18 marzo, con un ricco programma di spettacoli, degustazioni e convegni presenterà le proprie eccellenze territoriali all'immancabile vetrina di "Fico Eataly World", centro congressi ed esposizioni a Bologna.