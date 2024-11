VIDEO | È in corso in questi giorni la prima tappa del Undiscovered Italy Tours, l'evento dedicato a giornalisti specializzati e wedding planner provenienti da tutta Italia, alla scoperta di località adatte ad ospitare grandi eventi

Dopo aver curato lo scorso anno la cerimonia per il rinnovo delle promesse matrimoniali e il concerto del noto attore Ronn Moss, per tutti Ridge della fortunata soap Beautiful, che hanno avuto come cornice il comune di Roccella Ionica, torna in Calabria con il suo evento annuale Undiscovered Italy Tours, la event planner Daniela Corti. «Abbiamo scelto la Calabria – spiega la Corti – perché essendoci già stata lo scorso anno ho avuto sentore che avesse bisogno di essere promossa. Il mio evento, che ogni anno tocca due regioni d’Italia, va a promuovere quelle zone che sono conosciute ma non così tanto soprattutto per quanto riguarda la parte wedding e travel».

Sposarsi in Calabria

Lo scopo del progetto, patrocinato dalla camera di commercio di Vibo Valentia, è far conoscere a circa 20 operatori, tra giornalisti e wedding planner provenienti da tutta Italia e non solo, le meraviglie calabresi e quindi le location adatte alla celebrazione di matrimoni e all’organizzazione di eventi da promuovere poi su portali e riviste specializzati. Un’intensa settimana alla scoperta di alcune tra le località più suggestive: da Pizzo a Soverato, da Gerace a Tropea, da Lamezia Terme a Santa Caterina e Badolato.

Destinazione per i matrimoni

«Scriveremo sicuramente molto bene della Calabria – ha sottolineato Sonia Moura, giornalista di Latitudes Travel Magazine -, una novità come destination wedding». Dunque una vetrina importante che ha permesso di mettere in luce il volto più bello di una regione da sempre ospitale, caratterizzata da un’affascinante varietà di paesaggi. «Quello che abbiamo potuto vedere in questi giorni - ha concluso Daniela Corti - ci fa capire che anche la Calabria è pronta ad accogliere un certo tipo di clientela di alto livello».