E’ quasi una settimana che il sit in prosegue senza interruzioni. I lavoratori chiedono la stabilizzazione e certezze sul loro futuro

Ancora una domenica di sit in e di protesta per gli stagionali della Sacal. Anche oggi persiste il presidio davanti ad una delle entrate dell’aeroporto di Lamezia Terme.

I lavoratori, in forza alla Sacal e alla Sacal Gh fino a settembre scorso, stanno portando avanti la loro manifestazione pacifica dallo scorso lunedì. Chiedono di essere stabilizzati dopo avere prestato servizio per anni all’interno dello scalo. Una questione che si trascina da tempo e precipitata quando per svolgere le loro mansioni sono stati assunti lavoratori interinali il cui contratto è stato recentemente rinnovato.

Ad affiancare nella protesta i lavoratori il sindacato Confintesa. Gli stagionali non hanno intenzione al momento di smobilitare il presidio, pretendono certezze sul loro futuro.