Dopo giorni di protesta oggi l'incontro per la riapertura del tavolo richiesto da Filt-Cgil e Fit-Cisl: «Siamo soddisfatti»

Si è svolto oggi negli uffici direzionali della Sacal l'incontro per la riapertura del tavolo sui lavoratori stagionali richiesto da Filt-Cgil, alla presenza del segretario Michele Avenoso, e Fit-Cisl con il segretario Salvatore Scalzo.



«Siamo soddisfatti - si legge in una nota per l'inedita presenza di alcuni membri del Cda di Sacal, l'avvocato Bongarzone e l'avvocato Lacarla assistiti dall'avvocato Corea e l'avvocato Falvo, responsabile delle releazioni industriali. Dopo aver espresso le nostre posizioni ovvero la necessità di rendere stabile il lavoro di chi da anni è precario in Sacal - prosegue la nota - e congelare le attuali graduatorie al fine di garantire continuità lavorativa, abbiamo riscontrato disponibilità e comunione di intenti rispetto a tali obiettivi».

Si apre dunque uno spiraglio per i lavoratori stagionali che da giorni protestano chiedendo di essere stabilizzati. «La riunione si è conclusa con la disponibilità delle parti di ricercare a brevissimo tutti gli strumenti atti a portare a compimento tali obiettivi e restituire dignità ai lavoratori che da anni attendono risposte».

LEGGI ANCHE:

Stagionali Sacal, quarto giorno di sit-in davanti all’aeroporto

Stagionali Sacal, Confintesa: «Protesta a oltranza. Vogliamo garanzie»

Stagionali Sacal, Ugl e Uil: «Nessun motivo per riaprire tavolo»