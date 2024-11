Una lettera della presidente ff Antonella Stasi al dirigente Zito, per revocare gli incarichi da lui conferiti

Antonella Stasi, la presidente ff della Regione Calabria va su tutte le furie per l'ennesimo caso di affidamento di incarichi e assunzioni a pochi giorno dal voto per il rinnovo del Consiglio regionale. Nonostante la Stasi, abbia già, nei giorni scorsi, bloccato tutti i provvedimenti di assunzioni e conferimenti di incarich, si è verificato un ennesimo caso e la presidente ff si è trovata costretta a scrivere al dirigente "Ho appena appreso – scrive la Stasi al direttore generale Bruno Zito - che con il decreto in oggetto, la S.V. ha inteso, pur nell’imminenza della scadenza della legislatura, decretare l’attuazione della DGR n. 407 del 10 ottobre 2014. Tale DGR formalizza semplicemente una piccola integrazione all’impianto complessivo della riorganizzazione del Dipartimento Tutela della Salute individuata con DGR n. 428 del 20 novembre 2013 la quale, a maggior ragione, avrebbe dovuto essere completata in virtù delle identiche motivazioni citate nel decreto in oggetto già diversi mesi fa".

La Stasi ricorda che "farlo oggi, a soli pochi giorni dalla fine della legislatura, senza alcuna condivisione né con l’Ordine politico di governo né con il Commissario ad acta appare inopportuno. Ancor più se tale atto si prefigura come una interferenza con la nuova linea politico-amministrativa che gli elettori Calabresi sceglieranno nel breve. Per quanto sopra la invito a revocare il decreto in oggetto al fine di consentire una condivisione dell’atto in oggetto con la nuova amministrazione che si insedierà tra pochi giorni".