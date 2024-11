A un anno dall’alluvione del novembre 2015 in seguito al crollo della campata di una corsia del ponte, mancano, come sostenuto dal movimento “Attiviamo Caulonia”, notizie sulla ricostruzione

Il movimento civico “Attiviamo Caulonia”, tramite nota, ha annunciato la riunione avvenuta alla presenza di delegazioni di paesi limitrofi locridei e di rappresentanti delle istituzioni religiose, civili e imprenditoriali, presso il ponte sull’Allaro della Strada statale 106 Jonica. Arteria che si colloca all’interno del comune di Caulonia. Qui il traffico viene regolato e canalizzato con semaforo a senso unico alternato per un tratto di interruzione di circa 50 metri.

A un anno dall’alluvione del novembre 2015 in seguito al crollo della campata di una corsia del ponte, mancano, a giudizio del Movimento, notizie sulla ricostruzione. Com’è noto, continua il comunicato, l’arteria 106 congiunge Reggio Calabria a Taranto e, in più punti, versa in uno stato primordiale. Il traffico aumenta fino a triplicarsi nel periodo estivo. L’immagine e la funzionalità di un territorio già di per sé penalizzati, ne vengono fortemente compromessi.

Il documento è stato inviato, chiuderà infine la nota, al prefetto di Reggio Calabria, alle procure delle Repubblica di Locri, Catanzaro e Reggio Calabria, alle autorità Anas, alla deputazione regionale e parlamentare calabrese, al presidente delle Regione, al presidente della Repubblica e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.