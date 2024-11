Il prodotto di una nota azienda della Piana di Gioia Tauro viene servito quotidianamente sui voli del colosso statunitense Delta Air Lines

Chilometro zero. È l’imperativo per una importante realtà calabrese: la Fattoria della Piana. La nota azienda di Gioia Tauro, infatti, basa la propria produzione sullo sfruttamento di prodotti locali, come il foraggio per le centinaia di mucche che danno il latte, indispensabile per formaggi, ricotte e mozzarelle.



Ma, se i chilometri per eccellere sono pari a zero, quelli per farsi conoscere sono molti di più. Sbarcata sul mercato americano da qualche tempo, infatti, la Fattoria ha da poco raggiunto un importante accordo con la Delta Air Lines, uno dei colossi dell’aviazione mondiale.



Il pecorino della Fattoria, nella sua accezione più nobile, il Gran Riserva, viene infatti servito quotidianamente nella prima classe dei voli che solcano i cieli di tutto il mondo. Un’intesa che ha trovato compimento dopo che il noto chef statunitense Vic Rallo ha impostato un’intera puntata del suo show televisivo proprio sulle eccellenze calabresi.

L’ennesima positività di una regione sempre più alla conquista del mondo.