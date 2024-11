Si punta a migliorare la vivibilità degli ambienti e fruizione dei servizi. L'intero fabbricato stazione sarà ristrutturato

Interventi di riqualificazione per circa 8 milioni di euro sono stati avviati per la stazione di Cosenza. Lo comunica Rfi. «Rilevanti interventi di rinnovo e riqualificazione - si legge in un comunicato - che Rete Ferroviaria Italiana sta gia' realizzando, conferiranno alla stazione non solo un aspetto piu' gradevole e armonioso, ma anche una migliore vivibilità degli ambienti e fruizione dei servizi.

Cosenza e', infatti, inserita nel cosiddetto "Network 620 stazioni" per il quale sono previsti progetti di abbattimento barriere architettoniche, miglioramento per l’accessibilità ai treni e incremento dei livelli di decoro e security. In particolare, a Cosenza, i marciapiedi - si sottolinea - saranno innalzati a 55 cm secondo lo standard previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un piu' agevole accesso ai treni; sulle banchine del 1 e 3 binario saranno attivi ascensori per facilitare lo spostamento tra i binari alle persone a ridotta mobilita', mamme con bambini in passeggino o clienti con bagaglio pesante. Previsto il rinnovo del sistema di informazioni al pubblico con nuovi monitor e teleindicatori, l'installazione di un moderno impianto di illuminazione con lampade a led, gestito e controllato da postazione remota, a maggiore risparmio energetico e piu' ecosostenibile.

!banner!

L'intero fabbricato stazione sara' ristrutturato, saranno rinnovati i locali destinati ai servizi igienici, le pensiline, il sottopassaggio e la segnaletica fissa. Inoltre, per incrementare gli standard di sicurezza - spiega Rfi - sara' realizzato un impianto di videosorveglianza e, per garantire l'accesso ai treni ai soli passeggeri in regola, installati appositi tornelli. Infine, come nelle principali stazioni, sara' messo a disposizione della clientela l'accesso gratuito alla connessione wi-fi».

LEGGI ANCHE: Degrado alla stazione di Vaglio Lise, chiude anche il bar

Cosenza, 30 milioni di investimenti per cambiare volto alla città