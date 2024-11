Con la riapertura del Ponte Allaro al transito degli autobus, cesserà la situazione di emergenza che limita la mobilità dei cittadini della Locride, soprattutto di studenti e di pendolari per i quali era stato effettuato il provvedimento di istituire due fermate straordinarie dei treni a Riace e a Caulonia. Da martedì 30 ottobre, d'intesa con l'assessorato regionale ai Trasporti e infrastrutture e con la Prefettura di Reggio Calabria, non saranno più effettuate le due fermate straordinarie sulla linea Reggio Calabria - Catanzaro Lido - Lamezia Terme, istituite lo scorso settembre per le limitazioni imposte al traffico veicolare sul Ponte stradale Allaro.

I treni interessati sono il regionale 22474, in partenza da Reggio Calabria alle 5.40 e diretto a Catanzaro Lido; il Regionale 22492, in partenza da Locri alle 16.55 e diretto a Catanzaro Lido; il Regionale 3665, in partenza da Catanzaro Lido alle 7.44 per Reggio Calabria; il Regionale 22609, in partenza da Lamezia Terme alle 14.05 e diretto a Locri.

LEGGI ANCHE:

Ponte Allaro, fermate straordinarie per le stazioni di Caulonia e Riace