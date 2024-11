La Provincia ha annunciato l’avvio dell’iter di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del tronco stradale compreso tra il bivio Coraci e Soveria Mannelli

“La pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del completamento del tronco stradale compreso tra gli svincoli tra la statale 616, circa tre chilometri rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’apertura al transito veicolare di un altro tratto della strada del Medio Savuto. Sempre di più la ‘Strada che non c’è’ comincia ad esserci: oggi, quindi, non può che essere una giornata importante perché consegniamo alle comunità del Reventino, che aspettano quest’opera da quarant’anni, fatti e non parole”. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa - alla presenza di sindaci, amministratori, tecnici, direzione dei lavori e i rappresentanti del Comitato di cittadini “La Strada che non c’è”, presieduto da Domenico Mazza - il bando di gara pubblicato dall’Amministrazione provinciale nei giorni scorsi per l’aggiudicazione del progetto per la realizzazione del completamento del tronco stradale compreso tra il bivio Coraci (Cosenza) e Soveria Mannelli Nord-Borboruso: lo scopo di questi lavori, che ammontano a 9.650.000 euro, è quello di rendere funzionale e fruibile in maniera completa il primo tratto, anche sotto il profilo degli impianti di illuminazione e antincendio.

Un’occasione importante per fare il punto su un’arteria attesa da decenni dalle popolazioni dell’entroterra destinata a costituire l’infrastruttura viaria più importante della Calabria centrale, quale percorso alternativo all'autostrada A2, risolutiva per lo sviluppo delle zone interne della presila catanzarese. Il bando per l’aggiudicazione di questo nuovo tratto – i termini per la presentazione delle offerte scadranno i primi di marzo – arriva a sei mesi dall’apertura al traffico del tratto fra gli svincoli di Soveria Mannelli e di Decollatura.

l.c.