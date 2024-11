La Regione ha stanziato 1.762.000 euro per il completamento della Strada del Petilino, arteria che serve la vasta area del Marchesato Crotonese. Lo ha comunicato con un post su Facebook l'amministrazione comunale di Mesoraca guidata dal sindaco, e vicepresidente della Provincia, Armando Foresta. Con la cifra stanziata si completerà anche la rotonda del tratto Sante-Crotone, saranno effettuati lavori per la raccolta delle acque delle strade del Marchesato-Crotone, e si procederà con altri lavori vari di manutenzione. Il tutto inizierà già da subito, e se ne prevede il completamento entro marzo 2019.

La Strada del Petilino era un progetto messo in campo dall’amministrazione provinciale nel 2004, guidata allora da Sergio Iritale, che ha registrato fino ad oggi molte criticità nella realizzazione. Parliamo di 14 anni di lavoro per una infrastruttura lunga circa 12 kilometri. La situazione è rimasta bloccata per un po’ di anni a causa sia delle vicissitudini finanziarie della Provincia, ma anche per la frana verificatasi nel 2012; inoltre, per portare a compimento i lavori era stata chiesta anche una somma alla Regione, stanziata e notificata questa mattina con il decreto n.12469 del 02/11/2018.