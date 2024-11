Consegnati i lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza-Sibari nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale di Tarsia e la Statale 106 bis. L’intervento, unitamente al primo lotto già in corso di realizzazione, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e migliorare il livello di servizio complessivo della strada provinciale 197, conosciuta come Strada della Diga di Tarsia. Un’arteria di collegamento fondamentale tra il capoluogo e l’area jonica di Corigliano-Rossano.

Interventi sul tratto intermedio

Il finanziamento complessivo ammonta a poco meno di 15 milioni e mezzo di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le risorse sono state deliberate dal Cipe. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il consigliere provinciale delegato alla viabilità Ferdinando Nociti, il dirigente del settore viabilità della Provincia di Cosenza Claudio Le Piane, il RUP Michele Arcuri, il proprietario e direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria. «I fondi stanziati non sono sufficienti per l’ammodernamento di tutto il tratto di strada, di conseguenza si è optato per stralciare il tratto intermedio a favore della realizzazione di due gallerie che consentiranno di sistemare la strada nel tratto più tortuoso e pericoloso – ha spiegato Le Piane – ma anche di evitare, per quanto possibile, l’allargamento verso il fiume Crati sia per ridurre l’impatto ambientale, sia per garantire maggiore stabilità dell’opera nel tempo».

Due anni per il completamento

«I lavori dovranno essere ultimati entro 730 giorni. Se in futuro si renderanno disponibili altri finanziamenti si procederà al completamento del tratto stralciato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – sottolinea Franco Iacucci - ha assegnato a favore della Provincia di Cosenza oltre 17 milioni di euro, per il triennio 2021-2023, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Ma se vogliamo che questi lavori vengano affidati nei tempi previsti dal Decreto bisogna fare in modo che venga messa in atto una reale semplificazione delle procedure che vada a rimuovere inoltre gli ostacoli burocratici».

Finanziamenti ingenti

Le risorse , pari per l’esattezza ad euro 17.544.681,72 sono state così distribuite: 5.339.685,74 per l’anno 2021; 6.865.310,24 per l’anno 2022; 5.339.685,74 per l’anno 2023. Per quanto riguarda invece il primo lotto della Sp 197, sono stati realizzati lavori per il oltre il 90 per cento. Restano da eseguire lavori di bitumazione e l’illuminazione della galleria nei pressi della Diga di Tarsia e piccole opere minori. Il cantiere però è sospeso per un contenzioso con l’impresa esecutrice pendente presso il Tribunale delle Imprese di Catanzaro. Per poter proseguire con l’opera in maniera celere, al di là dei tempi della giustizia amministrativa, l’amministrazione provinciale, cogliendo l’opportunità del decreto legge Semplificazioni, ha nominato il Collegio Consultivo Tecnico che sta già operando nella direzione di procedere speditamente al completamento dell’opera.