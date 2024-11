Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, in Italia è nata un'impresa di street-food, la ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'esercito del catering su ruote è passato dalle 1.717 attività del 2013 alle 2.729 attuali, con un incremento in termini assoluti di oltre mille unità (+60%). La fotografia del settore della ristorazione ambulante è stata scattata da Unioncamere - InfoCamere, sulla base dei dati ufficiali del Registro delle Imprese tra il 2013 e il 2018.



Elevato l'apporto che al settore stanno dando gli imprenditori under 35. Le loro 600 imprese rappresentano oggi il 22% delle oltre 2.700 attività di ristorazione da passeggio. Negli ultimi cinque anni i giovani che hanno puntato su questo segmento sono stati poco più di 100 (+23,9% la crescita della componente under 35 nel periodo).



A livello regionale, la classifica dei primi tre posti vede al vertice la Lombardia (389 imprese), seguita dalla Puglia (295) e dal Lazio (271). Osservando la crescita nel periodo considerato, i dati mostrano invece l'aumento più marcato in Umbria, dove le imprese del settore sono passate da 11 a 27 in cinque anni. A seguire la Calabria, passata da 27 a 62 e la Lombardia, dove le attività legate al cibo "on the road" rispetto al 2013 sono più numerose di 198 unità (da 191 a 398).